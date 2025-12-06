Днем 6 декабря средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА над регионами РФ

сегодня в 16:44

С 11:00 до 16:00 в субботу российские средства ПВО ликвидировали 11 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Шесть беспилотников ВСУ уничтожили над Брянской областью. Три ликвидировали над Курской.

Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли последний регион 89 БПЛА ВСУ. Большую часть из них ликвидировали.

