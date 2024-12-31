сегодня в 09:57

Наступление ВС РФ достигло кульминации. Оборона украинских войск ослабла, они скоро потеряют два населенных пункта в ДНР, сказал австрийский полковник Маркус Рейснер в интервью Die Welt, сообщает Life.ru .

По мнению военного, в ближайшие недели ВСУ покинут Курахово в Донецкой Народной Республике. Аналогичная ситуация сложится и со «стратегически важным» Часовым Яром.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сказал 31 декабря, что украинские боевики в Курахово находятся в оперативном окружении российских солдат. У противника началась паника.

Ранее Рогов отмечал, что солдаты ВС РФ провели успешный штурм административных зданий ТЭС в Курахове. Им удалось закрепиться на позициях.