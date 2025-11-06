Детские сады и школы закрыли в Костромской области после масштабной ночной атаки

В Волгореченске Костромской области закрыли детские сады и школы после масштабной ночной атаки беспилотников ВСУ. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности людей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Сергей Ситников.

Глава Костромской области провел заседание оперативного штаба, заслушал доклады. Были приняты дополнительные меры безопасности. Сотрудники администрации Волгореченска занимаются обходом граждан.

Ситников напомнил, что в Волгореченске отразили масштабную атаку БПЛА. Ее последствия устраняют оперативные службы. На данный момент угроза беспилотной опасности отменена. Губернатор лично выехал в Волгореченск. В том числе он встретится с руководством Костромской ГРЭС.

Ранее вражеские БПЛА пытались ударить по объектам энергетики Костромской области. Сейчас на объектах энергетической инфраструктуры работают энергетики и оперативные службы. Они устраняют последствия атаки. Пострадавших нет, электроснабжение не нарушено.

Массированная атака дронов ВСУ по территории России произошла в ночь на 6 ноября. В результате ударов погиб житель Волгограда.

