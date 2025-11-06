ВСУ пытались атаковать объекты энергетики в Костромской области

сегодня в 07:47

В Волгореченске Костромской области отражена атака украинских беспилотников, которые пытались ударить по объектам энергетики. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников в Telegram-канале .

По его словам, в городе утром работали средства ПВО. На фоне атаки Ситников провел оперативный штаб.

Сейчас на объектах энергетической инфраструктуры работают энергетики и оперативные службы. Они устраняют последствия атаки. Пострадавших нет, электроснабжение не нарушено. Все системы работают штатно.

Массированная атака дронов ВСУ по территории России произошла в ночь на 6 ноября. В результате ударов погиб житель Волгограда.

