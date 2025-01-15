«Дешевый трюк»: депутат высказался о попытке подкупа солдат ВС РФ за Горловку

Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал дешевым трюком попытку ГУР Украины заплатить российским бойцам 1 млн долларов за то, чтобы те бросили позиции в Горловке ДНР, сообщает «Лента.ру» .

«Ничего нового в этой попытке нет, такое было всегда, во время любых боевых действий: стороны всегда пытались подкупить противника», — заявил парламентарий.

Он отметил, что в таких случаях начинает работать контрразведка, в России она одна из самых лучших. По всем таким прецедентам идет тщательная отработка.

Колесник также подчеркнул, что бойцов ВС РФ практически невозможно подкупить.

«Конечно, предатели есть всегда, в любой стране мира. Но такие подкупы — дешевый трюк. Горловка — крупный город, бои за него настолько на слуху, а его так дешево оценили», — сказал депутат.

Он выразил надежду на то, что позднее появятся все подробности данной операции.

Ранее стало известно, что украинская разведка пообещала 1 млн долларов российским солдатам за оставление позиций в Горловке. Контрразведка РФ пресекла попытку установить контакт.