Депутаты Подмосковья доставят крупную партию гумпомощи в зону СВО

Павловский Посад на этой неделе отправил «Буханку», Chevrolet Niva, LADA 4×4 и ВАЗ-2108, а также квадроцикл и мотоциклы. Гуманитарную помощь доставят депутаты фракции «Единая Россия» Павел Ненашев и Роман Тикунов, передает пресс-служба партии.

Как рассказал Павел Ненашев, за последние три года он посещал зону СВО более десяти раз.

«В этот раз основной упор сделали на техническое оснащение, доставим важный груз для наших бойцов: технику, дроны, мотоциклы, генераторы, автономные отопители, средства связи и наблюдения. Помощь получат 60 подразделений», — рассказал Павел Ненашев.

Депутаты передадут также квадрокоптеры, комплекты спутникового интернета, детекторы дронов, комплекс РЭБ. Кроме того, бойцам передадут дизельные и бензиновые генераторы, автономные отопители, средства наблюдения и связи — камеры видеонаблюдения, рации, ноутбуки. Для бытовых и технических нуждотправят электрооборудование, инструменты, строительные материалы, топливо, продукты питания и медикаменты.

А депутаты Воскресенска от «Единой России» изготовили и собрали антидроновыеодеяла. Вместе с укрытием от БПЛА бойцы подразделений ВС РФ получат маскировочные сети.

Также от Воскресенска на фронт отправили внедорожники, мотоциклы, квадрокоптеры, запчасти и инструменты, телевизоры, генераторы, морозильники и рации. Помимо снаряжения собрали продукты питания: 250 кг элитной колбасы и 200 кг осетинского сыра, сделанных на заказ, а также саморазогревающиеся обеды, халву, пряники, кофе и более 8 тысяч бутылок чистой питьевой воды. Помогает бойцам СВО воскресенское предприятие «Сансипиэм», которое с 2022 года закупает все необходимое для защитников Родины.

Жители Балашихи помогают бойцам, проходящим лечение в местном госпитале. Активистки клуба «Активное долголетие» передали 100 подушек — они имеют особую форму, облегчающую реабилитацию раненых. А мама одного из мобилизованных сшила 50 наволочек и 50 пододеяльников. Также вместе с прихожанами храма Игоревской иконы Божией Матери они подготовили для раненых продукты питания.

А жители Химок решили помочь в подготовке к зиме на передовой. Они отправили крупную партию окопных свечей и необходимые к зиме вещи. «За ленточкой» особенно ждут резиновую обувь, камуфляж и плащи. С наступлением холодов вновь выросла потребность в окопных свечах, которые помогают бойцам обогреваться и готовить пищу.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области