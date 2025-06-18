Депутат Орлов передал мастерицам Дмитрова основы для плетения масксетей

Практически с первых дней СВО в одном из залов музея-заповедника «Дмитровский кремль» кипит работа. Здесь местные жительницы — женщины-волонтеры — своими руками изготавливают необходимое снаряжение для российских военных, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мастерицы плетут маскировочные сети, которые помогают бойцам укрываться от вражеских дронов, шьют специальное белье на липучках для раненых, а также производят противодронные плащи — незаменимый элемент экипировки на передовой.

Помимо изготовления снаряжения, активисты собирают и отправляют на передовую гуманитарные посылки, в которые вкладывают не только необходимые вещи, но и частичку своей заботы.

«На передовой любая помощь из тыла поднимает дух бойцов. Я горжусь нашими жителями, которые, не жалея сил, помогают тем, кто сейчас защищает Родину. Это настоящий народный фронт, где каждый вносит свой вклад в Победу», — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Депутат Мособлдумы Александр Орлов посетил центр плетения сетей в «Дмитровском кремле» и передал волонтерам основы для плетения.

«Это сложная и очень важная работа, так как маскировочные сети спасают жизни наших бойцов. Рукодельницы вкладывают особый смысл в лоскутки, привязываемые к сети. Каждый из них — это вклад, который приближает бойцов к Победе. Выражаю им огромную благодарность за неравнодушие и такой важный труд», — отметил Александр Орлов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.