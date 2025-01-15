Повестка дня в первую очередь определяется проведением спецоперации. Московская область вносит существенный вклад в поддержку СВО и восстановление новых территорий, а поддержка участников СВО — важное направление работы депутатов всех уровней, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

«Контрактники и члены их семей находятся в нашем ежедневном поле зрения. От чуткого внимания и личного посещения до работы над важными законопроектами. Многие инициативы региона вошли в Единый стандарт региональных мер поддержки, который подготовила рабочая группа по СВО», — сказал Шапкин.

По его словам, Подмосковье первое в стране с начала СВО помогает семьям добровольцев, контрактников и мобилизованных. В нашем избирательном округе эта работа проводится совместно с партийным активом ЕР, депутатами и волонтерами. Постоянно отслеживаются все их потребности, специалисты стремятся решить возникающие проблемы. За каждой семьей закреплены депутаты местного совета и члены местного политсовета ЕР.

«Важным аспектом этой непростой работы (защиты Родины на СВО — ред.) является вознаграждение за нее. И тут наше государство подошло очень ответственно: меры поддержки военнослужащих по контракту позволяют существенно поддержать наших бойцов и их семьи», — добавил парламентарий.

Как уточнил собеседник, контрактники имеют право на кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), сохранение рабочего места, академический отпуск, бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, покупку жилья по военной ипотеке и т. д. Семья бойца может рассчитывать на льготы: для детей военных, принимающих участие в СВО, действуют особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в вузы.

Для семей мобилизованных и добровольцев, заключивших контракт, действуют меры поддержки по приему в детские сады без очереди, предоставлению бесплатного питания школьникам и студентам, зачислению в группы продленного дня, обеспечению бесплатного отдыха детей, содействию в трудоустройстве.

Еще одна допмера поддержки — оплата 100% стоимости выполненных работ по подключению (техприсоединению) газового оборудования и объектов капстроительства к сети газораспределения. А также на проектирование, установку внутридомового газового оборудования, по строительству или реконструкции внутреннего газопровода индивидуального жилого дома, компенсируется приобретение внутридомового газового оборудования.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 2 млн 300 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

«Помимо этого, у нас также предусмотрено полное сопровождение — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте, выдача экипировки и отправка к месту дислокации. Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.