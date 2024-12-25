Депутат Европарламента назвал условия для окончания украинского конфликта
Депутат Европейского парламента от Болгарии Петар Волгин рассказал, что Украина не сможет победить в конфликте, самое логичное окончание — переход территорий с русскоязычным населением к России и отказ от вступления в НАТО. Об этом пишет газета «Известия».
«Конфликт на Украине может закончиться только мирными переговорами. Победа Киева, на которой продолжают настаивать самые ярые русофобы, невозможна. Трагическим результатом этого абсурдного желания становится гибель все большего числа людей», — считает парламентарий.
Он подчеркнул, что для окончания конфликта Украина должна отказаться от вступления в Североатлантический альянс на длительное время.
Также Волгин уверен, что Болгария должна активно участвовать в организации мирного урегулирования. Но такой вариант на сегодняшний день невозможен, так как в стране нет независимого правительства.
Ранее ВСУ назвали обстановку на всей линии боевого соприкосновения сложной для себя. Они признали, что ВС РФ превосходят украинскую армию по численности бойцов и по вооружению.