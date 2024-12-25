Депутат Европейского парламента от Болгарии Петар Волгин рассказал, что Украина не сможет победить в конфликте, самое логичное окончание — переход территорий с русскоязычным населением к России и отказ от вступления в НАТО. Об этом пишет газета «Известия» .

«Конфликт на Украине может закончиться только мирными переговорами. Победа Киева, на которой продолжают настаивать самые ярые русофобы, невозможна. Трагическим результатом этого абсурдного желания становится гибель все большего числа людей», — считает парламентарий.

Он подчеркнул, что для окончания конфликта Украина должна отказаться от вступления в Североатлантический альянс на длительное время.

Также Волгин уверен, что Болгария должна активно участвовать в организации мирного урегулирования. Но такой вариант на сегодняшний день невозможен, так как в стране нет независимого правительства.

Ранее ВСУ назвали обстановку на всей линии боевого соприкосновения сложной для себя. Они признали, что ВС РФ превосходят украинскую армию по численности бойцов и по вооружению.