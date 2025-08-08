Американский телеканал CNN назвал 5 возможных вариантов урегулирования российско-украинского конфликта. При этом один из сценариев может обернуться катастрофой для киевского режима и НАТО.

В соответствии с одним из возможных вариантов развития событий США и Россия укрепят свои отношения, Украина останется без поддержки, а Европа не сможет повлиять на ситуацию без помощи Белого дома. Если президент Украины Владимир Зеленский попытается привлечь больше людей для укрепления обороны, то это может привести к политическому кризису в Киеве. В то же время российские войска продолжат наступление.

Также, по мнению телеканала, у Евросоюза, предпочитающего «воевать с РФ на Украине», не будет возможности вступить в конфликт на территории республики. Это означает, что Североатлантический альянс «не сможет дать единого ответа», что станет серьезной проблемой для Европы.

Как отметили в CNN, на Украине могут произойти события, которые будут развиваться по четырем возможным сценариям. Первый сценарий предполагает, что российский лидер Владимир Путин согласится на безоговорочное прекращение огня. Однако такой исход событий считается крайне маловероятным. Второй сценарий предполагает, что Москва и Киев согласуют проведение новых переговоров, что может привести к замораживанию линии фронта в районе октября текущего года.

В третьем сценарии, который американский телеканал назвал «лучшим для Украины», предполагается, что Киев «каким-то образом» сможет пережить следующие 2 года конфликта благодаря военной поддержке со стороны США и ЕС. В рамках 4-го сценария Россия может повторить опыт СССР в Афганистане, потерять союзников и снова оказаться в противостоянии с США.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что планы главы администрации американского президента Дональда Трампа встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным вызвали недовольство в Евросоюзе.