WP: в Евросоюзе недовольны планом Трампа встретиться с Путиным

Планы главы администрации американского президента Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным вызвали недовольство в Евросоюзе, сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

По словам источников, европейские чиновники разочарованы полным отсутствием давления со стороны Трампа на Москву.

«Несмотря на свои заявления, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. До сих пор. Ноль, ничего», — рассказал один из источников.

Личной встречи Путина и Трампа не было с 2019 года. В последний раз они лично виделись на саммите G20 в японской Осаке. С начала 2025 года президенты США и России шесть раз говорили по телефону. Первый звонок после возвращения Трампа в Белый дом состоялся 12 февраля, а последний — 3 июля.

После июльского разговора американский президент открыто выразил разочарование отсутствием прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Трамп установил крайний срок — 8 августа. Если до этой даты ситуация не изменится, он обещает ввести «стопроцентные» дополнительные пошлины не только на российские товары, но и на продукцию стран, торгующих с Россией. Москва же считает все западные санкции нарушением международного права.