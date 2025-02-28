Число резервов ВСУ, перебрасываемых в Курскую область, сократилось в десятки раз

В силовых структурах рассказали, что количество резервов, которые ВСУ перебрасывают в Курскую область, уменьшено в десятки раз. Во многом этому поспособствовала успешная работа FPV-дронов российской армии, сообщает ТАСС .

«У ВСУ количество перебрасываемой в Курскую область техники с резервами и боекомплектом снижено в десятки раз», — отметил собеседник агентства.

Тем временем до смыкания Суджанского «котла» осталось 3,5 км, российские бойцы уже взяли под свой огневой контроль трассу Суджа — Коренево. Военные отрезали все пути противника, по которым тот мог доставить резервы.

Командир 5-й роты 2-го батальона добровольческого отряда «БАРС-Курск» с позывным Борода рассказал, что бойцы ВСУ атаковали жилые дома из танка прямой наводкой, такое было в Глушковском районе Курской области.