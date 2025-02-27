сегодня в 11:14

ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Суджа — Коренево в Курской области

До смыкания Суджанского «котла» осталось 3,5 км, российские бойцы уже взяли под свой огневой контроль трассу Суджа — Коренево, сообщает SHOT .

Военные отрезали все пути противника, по которым тот мог доставить резервы. Подразделениям ВС РФ, контролирующим дорогу, осталось еще немного до смыкания «котла».

В этом районе активно наступают на ВСУ десантники из 119-го полка и 106-й дивизии.

Наемники из США и Британии пытаются бежать с оставшихся огневых позиций. Так, в зарубежных батальонах отмечаются огромные потери. А раненых и погибших командование ВСУ отказывается эвакуировать.

На сегодняшний день в районе Суджи находится порядка 1 тыс. единиц западной техники, ее активно ликвидирует российская армия.