сегодня в 10:51

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ по дому в Ростове-на-Дону выросло до 5

До пяти человек увеличилось количество пострадавших из-за атаки украинского БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщает SHOT .

Пострадали три жильца дома, в который врезался беспилотник, а еще двое прохожих.

Ранее жители Ростова-на-Дону рассказали о мощном взрыве. В Сети появились фото, на которых было видно, как столб белого дыма поднимается в воздух.

БПЛА врезался в крышу жилого дома. Повреждены минимум 10 квартир.