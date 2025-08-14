Число пострадавших при атаке дрона ВСУ по дому в Ростове-на-Дону выросло до 5
Фото - © Telegram-канал "Baza"
До пяти человек увеличилось количество пострадавших из-за атаки украинского БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщает SHOT.
Пострадали три жильца дома, в который врезался беспилотник, а еще двое прохожих.
Ранее жители Ростова-на-Дону рассказали о мощном взрыве. В Сети появились фото, на которых было видно, как столб белого дыма поднимается в воздух.
БПЛА врезался в крышу жилого дома. Повреждены минимум 10 квартир.