«Черная вдова» не получила денег: дедушка отсудил выплаты бойца СВО у его жены

В Каменске-Уральском дедушка смог в суде доказать, что выплаты за гибель его внука на СВО не положены ни его матери, ни вдове, сообщает E1.ru .

Мужчина рассказал, что мать не занималась воспитанием ребенка, она скрывала беременность и оставила его в роддоме. Малыш год прожил в доме малютки, пока о его появлении не узнали дедушка с бабушкой, которые и заставили дочь забрать сына, но растили его сами.

А с супругой боец зарегистрировал брак в день подписания контракта. Затем мужчина писал близким, что совершил ошибку и хотел развестись.

Изучив показания свидетелей и переписку, суд встал на сторону дедушки бойца СВО.

«Государственная поддержка в случае гибели защитника Отечества должна оказываться тем, кто действительно был ему близок, разделял тяготы его жизни, кого постигла невосполнимая утрата», — подчеркнули в пресс-службе местного суда.

