«Сейчас эта черная трансплантология бушует под покровом киевского режима, который сразу же изменил законодательство, чтобы отъем органов происходил с максимальной простотой и для этого бы не требовалось бы желания и согласия этого человека. Может, поэтому они и не забирают тела своих солдат? Ведь потом такое вскроется», — сказала Захарова на «Форуме будущего — 2050».

Она добавила, что ей известно об онлайн-торговле человеческими органами в Европе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что трейлеры с телами солдат украинской армии уже несколько дней стоят в Брянской области. Все давно готово для передачи их Киеву. Россия приступила к гуманитарной акции по обмену телами. Украинской стороне готовы передать более 6 тыс. тел бойцов ВСУ, однако представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена.