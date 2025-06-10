Черная трансплантология: Захарова объяснила, почему Украина бросает тела убитых
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Украина не возвращает тела своих убитых солдат, чтобы не подтвердились факты торговли телами убитых, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сейчас эта черная трансплантология бушует под покровом киевского режима, который сразу же изменил законодательство, чтобы отъем органов происходил с максимальной простотой и для этого бы не требовалось бы желания и согласия этого человека. Может, поэтому они и не забирают тела своих солдат? Ведь потом такое вскроется», — сказала Захарова на «Форуме будущего — 2050».
Она добавила, что ей известно об онлайн-торговле человеческими органами в Европе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что трейлеры с телами солдат украинской армии уже несколько дней стоят в Брянской области. Все давно готово для передачи их Киеву. Россия приступила к гуманитарной акции по обмену телами. Украинской стороне готовы передать более 6 тыс. тел бойцов ВСУ, однако представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена.