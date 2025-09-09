«Человек погиб в машине. Страшно»: очевидцы рассказали об атаке дронов на Адлер

Очевидцы рассказали об атаке вражеских дронов в Адлере. Осколки убили водителя автомобиля, а в домах посыпались стекла, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«У нас дрон взорвался. Там на улице человек погиб в машине. У нас дома окна выбило. Все, что я успела — схватить ребенка и выбежать в подъезд с криками. Сын проснулся, страшно, п****», — поделилась эмоциями одна из очевидцев.

Местные рассказали, что атака дронов произошла около 3 часов ночи. У припаркованных машин также выбило стекла. Осколками повреждена могила двух летчиков времен ВОВ, а еще около 6 домов.

Российские средства ПВО с 23:00 8 сентября до 07:00 9 сентября ликвидировали 31 беспилотник украинской армии. Накануне ВСУ атаковали Донецк и Макеевку в ДНР. Они использовали реактивные дроны-ракеты «Паляница» и беспилотники самолетного типа.