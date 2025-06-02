«Бросали камни»: дальнобойщик рассказал, как мешал дронам в Иркутской области

Дальнобойщик: очевидцы кидали камни, чтобы БПЛА не летели из фуры под Иркутском

Дальнобойщик из Белоруссии Антон Мацкевич рассказал, как он с другими мужчинами закидывал камнями украинские дроны-камикадзе, чтобы помешать им взлетать из контейнера в Иркутской области, сообщает Baza .

Ранее губернатор региона Игорь Кобзев рассказал, что в Усольском районе произошла первая в Сибири атака дронов ВСУ. Они попытались ударить по военной части в поселке Средний.

Антон прибыл в город Усолье-Сибирское из Республики Беларусь и оказался на парковке, где стоял грузовик с контейнером. Когда оттуда начали вылетать беспилотники, люди забрались на крышу и попытались остановить атаку.

«Все (очевидцы — ред.) помогали, чтобы они не взлетали никуда. Они находились в кузове, мы бросали камни, чтобы они не взлетали», — рассказал Мацкевич.

Глава региона пообещал наградить неравнодушных граждан, которые закидывали камнями большегруз с беспилотниками в Иркутской области.