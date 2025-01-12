сегодня в 14:05

Более 350 военнослужащих потеряли ВСУ за сутки боев в Курской области

Украинская армия потеряла более 350 бойцов за сутки боевых действий в Курской области. Уничтожены танк, четыре БМП и пять БТРов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также ВСУ лишились 12 боевых бронированных машин, четырех автомобилей, американской САО Paladin, семи минометов, станции РЭБ и бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

Подразделения группировки войск «Север» поразили врага в районах Викторовки, Колмакова, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Николаевки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Погребок и Свердликова. ВС РФ отразили пять контратак противника.

Российская авиация и артиллерия уничтожили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Викторовка, Кругленькое, Косица, Мартыновка, Локня, Махновка, Никольский, Меловый, Суджа, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также в Сумской области в Басовке, Беловодах, Водолагах, Веселовке, Мирополье, Журавке и Юнаковке.

За все время боевых действий в Курской области противник потерял до 51 200 бойцов, 297 танков, 228 БМП, 166 БТР, 1533 боевые бронированные машины, 1449 автомобилей, 354 артиллерийских орудия, 44 установки РСЗО, 16 установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 92 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 30 единиц инженерной и другой техники, четыре РЛС ПВО и установку разминирования УР-77.

Ранее экипаж вертолета Ка-52М в составе смешанной тактической группы ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех вражеских целей.