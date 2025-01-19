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Более 210 бойцов потеряли ВСУ за сутки боев в Курской области

Вооруженные силы Украины за сутки боев в Курской области потеряли более 210 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили БПМ, пять бронированных боевых машин, шесть автомобилей, миномет и артиллерийское орудие противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Бондаревка, Малая Локня, Лебедевка, Николаево-Дарьино, Махновка, Новая Сорочина, Никольский, Суджа и Свердликово. Российские военные также отразили две контратаки противника.

Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике украинской армии в районе Викторовки, Заолешенки, Владимировки, Кругленького, Косицы, Кубаткина, Лебедевки, Куриловки, Мартыновки, Локни, Мелового, Черкасского Поречного, Олешни, Южного, а также Басовки, Веселовки, Беловодов и Юнаковки в Сумской области.

Всего за время боев в Курской области уничтожили более 52 870 бойцов ВСУ, 304 танка, 232 БПМ, 174 БТР, 1572 боевые бронированные машины, 1508 автомобилей, 373 артиллерийских орудия, 44 установки РСЗО, 16 установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, установку разминирования УР-77.

Ранее в освобожденном курском селе в Суджанском районе в подвале обнаружили тела семи мирных жителей, которых украинские нацисты забросали гранатами. Среди них пожилые женщины и мужчины, собака. Некоторые тела разорваны на части.

О найденных в Курской области телах мирных жителей сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Бойцы группы Каштана спецназа «Ахмат», которые освободили населенный пункт, отметили, что у людей были связаны руки, одежда разорвана.