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Исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области Международного противоминного центра Военно-инженерной академии подполковник Александр Румянцев рассказал, что более 110 населенных пунктов региона еще предстоит разминировать, сообщает РИА Новости .

«Администрацией Курской области определен перечень объектов, которые необходимо разминировать в первую очередь. Всего в этот перечень входит 122 населенных пункта», — сказал он.

По его словам, десять населенных пунктов уже разминировано.

Всего за время боев в Курской области противник потерял 67 410 военнослужащих. ВС РФ продолжают наступательные действия и уничтожение врагов в Курской области. Уже освобожден целый ряд городов и деревень, включая знаковые населенные пункты Суджа, Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка и другие.

Украинские войска во время поспешного отступления из региона оставили лучшие образцы тяжелого вооружения НАТО, включая американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.