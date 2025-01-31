«Бойцы ВСУ спасали жителей Курской области»: военкоры раскритиковали Москалькову

Военкор Роман Сапоньков в своем Telegram-канале раскритиковал российского омбудсмена Татьяну Москалькову, заявившую, что некоторые освобожденные жители Курской области рассказывали, что украинские военные «приносили им еду и делились последним». Пост на эту тему также опубликовал автора канала «Zаписки Vетерана» .

По словам Сапонькова, в ходе недавнего выступления в Госдуме Москалькова заявила, что вывезенные на Украину жители курского приграничья «рассказывали разные истории», вернувшись домой. По ее словам, некоторые освобожденные из плена утверждали, что ряд бойцов ВСУ «приносил им свою еду и делился последним».

«Мы не должны расчеловечиться и видеть в них только империю зла. Они разные. И как они (украинские военные — ред.) спасали от наемников, с которыми они пришли, потому у тех нет ничего святого», — говорила Москалькова на опубликованном видео.

Уполномоченный по правам человека добавила, что украинские военнослужащие — православные, и «надо побороться за их душу и духовность».

Слова Москальковой вызвали противоречивую реакцию у некоторых военкоров. Сам Сапоньков позже опубликовал новый пост, в котором напомнил о недавнем задержании украинского военного, признавшегося в преступлениях в Курской области. Боевик говорил, что пока его сослуживцы «убивали мужчин», он «насиловал женщину». Подобную публикацию также выложили «Zаписки Vетерана».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее призвал к «новому Нюрнбергу» для украинских военных, убивавших гражданских в Курской области.