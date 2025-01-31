Хинштейн ответил, как поступить с казнившими курских жителей боевиками

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинских военных, которые убивали и насиловали жителей региона, должны судить на «новом Нюрнберге». В своем Telegram-канале он выразил уверенность, что этих боевиков ждет международный трибунал.

Ранее один из военнопленных ВСУ заявил, что в курском селе Русское Поречное он и его сослуживцы убили более 20 мирных жителей. Военные следователи также фиксировали факты издевательств, изнасилований и расстрелов гражданских, в которых подозреваются вторгнувшиеся под Курск боевики.

«Палачей мирных жителей Русского Поречного должен ждать новый Нюрнберг. <…> Украинские нацисты не просто идейные наследники немецко-фашистских оккупантов, они — такие же звери, которые заслуживают самого жестокого наказания», — написал Хинштейн.

По словам врио главы региона, по факту указанных преступлений ВСУ в Курской области возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть). Хинштейн выразил соболезнования близким погибших и пообещал, что областное правительство поможет родственникам убитых.