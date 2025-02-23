Бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новоандреевка ДНР
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Российские военнослужащие освободили от ВСУ населенный пункт Новоандреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Освобождение села от украинских бойцов завершили подразделения «Центральной» группировки войск ВС РФ.
Ранее подразделения «Южной» группировки войск в ходе решительного наступления освободили населенный пункт Улаклы в ДНР.
Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.