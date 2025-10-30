Богомаз: в результате атаки ВСУ под Брянском пострадал сотрудник «Мираторга»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Брянскую область. В этот раз удар пришелся на сельскохозяйственный комплекс «Мираторг», в результате чего один человек пострадал. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.