Богомаз: в результате атаки ВСУ под Брянском пострадал сотрудник «Мираторга»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Брянскую область. В этот раз удар пришелся на сельскохозяйственный комплекс «Мираторг», в результате чего один человек пострадал. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
По словам Богомаза, ВСУ осуществили нападение с использованием дронов-камикадзе на сельскохозяйственный комплекс «Мираторг», расположенный в населенном пункте Хоромное Климовского района.
«К сожалению, сотрудник предприятия получил травмы и контузию. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор Брянской области.
Богомаз также пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что накануне ВСУ также атаковали «Мираторг» и девять жилых домов в Брянской области.
