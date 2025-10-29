Богомаз: 9 жилых домов и здание «Мираторга» повреждены из-за атаки ВСУ
ВСУ прошлой ночью совершили попытку массированной атаки Брянской области, повреждено несколько зданий, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Как ранее рассказали в Минобороны РФ, за ночь над страной сбили 100 дронов ВСУ, из них 46 аппаратов — над Брянской областью.
По словам главы области. в результате украинской атаки, по предварительным сведениям, были повреждены девять жилых домов, производственное помещение АПХ «Мираторг». Осмотр места ЧП продолжится в светлое время.
Богомаз подчеркнул, что оперативные и экстренные службы Брянской области работают на местах.
