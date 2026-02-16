Богомаз: Брянская область подверглась самой мощной и массированной атаке ВСУ

Накануне территория Брянской области подверглась наиболее масштабному и интенсивному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора региона Александра Богомаза, настолько мощной и массированной атаки в течение суток еще не было, об этом он написал в своем Telegram-канале .

Подобного массированного применения беспилотных летательных аппаратов в течение одних суток против других российских регионов ранее не фиксировалось. Вследствие диверсионной активности ВСУ был нанесен ущерб объектам из сферы энергетики.

По словам Богомаза, благодаря самоотверженной и грамотной работе сотрудников энергетической и коммунальной отраслей, а также вводу в действие резервных генерирующих мощностей, приобретенных при поддержке правительства РФ, подача тепла и электроэнергии в городе Брянске и пяти районах области была восстановлена в течение трех часов.

«Я благодарю все наши службы, которые оперативно и профессионально сделали все, чтобы обеспечить жителей области теплом и электричеством!» — написал Богомаз.

Ранее Богомаз сообщал, что для обстрела Брянской области 15 февраля ВСУ задействовали более 170 беспилотников, в том числе самолетного типа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.