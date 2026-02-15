сегодня в 16:41

Богомаз: 120 украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью с утра 15 февраля

Украинские боевики устроили массовую атаку на Брянскую область. 15 февраля были уничтожили 120 БПЛА ВСУ, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.