Богомаз: 120 украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью с утра 15 февраля
Фото - © РИА Новости
Украинские боевики устроили массовую атаку на Брянскую область. 15 февраля были уничтожили 120 БПЛА ВСУ, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Противник пытается нанести удары беспилотниками с утра 15 февраля.
Атаку отражают подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы «БАРС-Брянск». Также задействованы спецподразделения Росгвардии.
Ранее сообщалось, что утром в центральных регионах РФ средства ПВО отражали атаку ВСУ. Были уничтожены 102 беспилотника.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.