Богомаз: 120 украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью с утра 15 февраля

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Украинские боевики устроили массовую атаку на Брянскую область. 15 февраля были уничтожили 120 БПЛА ВСУ, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Противник пытается нанести удары беспилотниками с утра 15 февраля.

Атаку отражают подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы «БАРС-Брянск». Также задействованы спецподразделения Росгвардии.

Ранее сообщалось, что утром в центральных регионах РФ средства ПВО отражали атаку ВСУ. Были уничтожены 102 беспилотника.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.                                 