ВСУ атаковали российские регионы с помощью 102 дронов

сегодня в 13:51

Утром в центральных регионах России работала система противовоздушной обороны. Военные отразили масштабную атаку беспилотников со стороны Украины, в общей сложности сбив и подавив 102 дрона, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Дежурные расчеты ПВО сбили 102 дрона самолетного типа. Противник атаковал российские регионы в первой половине дня 15 февраля в период с 09:00 до 13:00 по московскому времени.

Воздушные цели уничтожались над несколькими областями центральной России. Под удар попали Брянская, Калужская и Тульская области, а также Подмосковье.

Часть беспилотников направлялась непосредственно к Москве. Три БПЛА, летевших в сторону Москвы, были своевременно обнаружены и ликвидированы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.