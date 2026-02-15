сегодня в 12:34

Силами ПВО на подлете к Москве ликвидированы два дрона ВСУ

В первой половине дня 15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву с помощью двух дронов, об этом в своем канале в MAX сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву», — написал градоначальник.

По словам Собянина, в настоящее время на месте падения обломков сбитых дронов работают оперативные службы.

На момент публикации заметки информации о пострадавших и каких-либо разрушениях не поступало.

