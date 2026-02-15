ВСУ пытались атаковать Москву с помощью двух дронов
Силами ПВО на подлете к Москве ликвидированы два дрона ВСУ
Фото - © РИА Новости
В первой половине дня 15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву с помощью двух дронов, об этом в своем канале в MAX сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву», — написал градоначальник.
По словам Собянина, в настоящее время на месте падения обломков сбитых дронов работают оперативные службы.
На момент публикации заметки информации о пострадавших и каких-либо разрушениях не поступало.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.