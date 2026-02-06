Боец ВСУ сбежал от российского дрона, бросив раненого товарища умирать

Около Часова Яра двое украинских военных пытались найти себе теплый блиндаж, но попали под удар ВС РФ. В результате один из них был ранен, а сослуживец бросил его и продолжил поиски укрытия, но шли они недолго, сообщает SHOT .

За попытками солдат ВСУ сменить свою позицию пристально следили бойцы бригады «Север-V». Как только противник решил передохнуть и сделать привал, то попал под удар российских FPV-дронов.

В результате один военнослужащий был сразу же ранен. Боевой товарищ бросил его умирать, а сам рванул в лес. Там он вновь попал под огонь ВС РФ и был уничтожен.

Ранее стало известно, что 157 российских военных вернулись из украинского плена. Взамен Россия передала 157 солдат ВСУ.

