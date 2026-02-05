сегодня в 15:16

Москве вернули 157 военных ВС РФ, которые были в украинском плену, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих», — сообщает оборонное ведомство.

Взамен Россия передала Киеву 157 военных ВСУ.

Стороны обменялись военнопленными 5 февраля.

Ранее стало известно, что около 100 украинцев замерзли насмерть в окопах у Купянска. Погибшие, преимущественно, из 14-й, 43-й и 116-й отдельных мотопеходных бригад противника.

