Боец Вахрушев рассказал о спасении людей при освобождении Новоураинки в ДНР

Военнослужащие Алейского мотострелкового соединения группировки «Центр» приложили максимум усилий и в итоге освободили от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Новоукраинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны. По словам командира стрелковой роты Максима Вахрушева, российским бойцам также пришлось разработать план спасения мирных жителей, среди которых были пенсионеры и одна семейная пара.

«Маскировались под местность очень хорошо. Ветки на себя цепляли, траву. А в ночное время использовали пончо. Основная проблема у нас была в опорном пункте, который находился перед населенным пунктом. Трудности и сложности были тогда, когда мы столкнулись с мирными жителями. Надо было продумать план, как их оттуда вывести максимально безопасно», — рассказал командир стрелковой роты Максим Вахрушев.

По словам Вахрушева, в основном в населенном пункте были одинокие бабушки и дедушки. Среди них была одна семейная пара. Военные сделали все возможное, чтобы спасти жизни гражданским людям. Рядом с такими бойцами, как Вахрушев, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сражаются и жители Подмосковья, заключившие контракт. Присоединиться можно здесь: контрактмо.рф.

В ходе штурма военнослужащие мелкими группами преодолели заминированные участки местности и закрепились в населенном пункте. Для скрытного продвижения использовались различные тактические хитрости. В итоге населенный пункт Новоукраинка оказался под контролем российской армии, улучшив ее позиции в зоне соприкосновения.

Кто подписывает контракт

На сегодняшний день все больше россиян подписывают контракт с Минобороны из чувства патриотизма и любви к стране, где родились и росли. Мужчины, которые обращаются в пункт отбора бойцов на службу по контракту, расположенного в подмосковной Балашихе, не ставят никаких условий. Они заявляют, что в настоящее время понимают, как родина нуждается в их поддержке, а их семьи — в защите.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 располагается единый центр отбора бойцов на службу по контракту, в который могут обратиться жители со всей страны, а не только из Московского региона. В одном месте специалисты помогают мужчинам пройти медицинское обследование, а также решают вопросы с оформлением документов и направляют на курсы боевой подготовки, которые проводят опытные инструкторы.

При подписании контракта именно в Подмосковье россияне получают самое большое единовременное пособие — 2,6 млн рублей из регионального бюджета и еще 400 тыс. рублей из федерального бюджета. Эта выплата является одной из самых больших по стране, и она является дополнительной суммой к ежемесячной зарплате, которая начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма зависит в том числе от звания конкретного военного и есть ли у него боевые и государственные награды.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.