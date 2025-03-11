Bloomberg: Киев запустил рекордное количество БПЛА на Москву перед переговорами

Агентство Bloomberg акцентировало внимание, что Киев запустил рекордное количество беспилотников по Московскому региону прямо перед переговорами с Вашингтоном в Саудовской Аравии. Это крупнейшая атака на российскую столицу за все три года конфликта, сообщает Baza .

«Нападение произошло в момент, когда делегации Украины и США готовятся к встрече в Саудовской Аравии для обсуждения возможного мирного урегулирования», — говорится в материале.

При этом издание напоминает, что перед переговорами президент Украины Владимир Зеленский предложил прекратить военно-морские операции и авиаудары в качестве первого шага к примирению. Сегодня же Киев предложит план прекращения огня и попытается нормализовать отношения с США после перепалки с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля.

По данным Минобороны, 11 марта в небе над Россией перехватили 337 беспилотников. Над территорией Московского региона уничтожили 91 дрон.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил ночную массированную атаку. Он уверен, что это пропагандистский ход Киева для американской общественности в преддверии переговоров.