Беспилотники атаковали Сергиево-Посадский округ

Ночью украинские беспилотники попытались атаковать Сергиево-Посадский городской округ в Московской области. Их удалось сбить средствам ПВО, но на землю упали обломки дронов, сообщает в своем Telegram-канале глава г. о. Оксана Ероханова.

Осколки беспилотников ВСУ повредили стекла и фасады ряда частных домов. Все живы, никто не пострадал.

На месте падения обломков работают сотрудники оперативных служб.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что над Московским регионом ночью сбили 10 беспилотников. Три из них двигались в сторону российской столицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.