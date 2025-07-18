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Над Московским регионом за ночь уничтожили 10 беспилотников ВСУ

С 23:00 17 июля до 07:00 18 июля российские средства ПВО сбили 73 украинских БПЛА самолетного типа. 10 из них были уничтожены над Московским регионом, сообщает Минобороны РФ.

3 из этих БПЛА летели по направлению к российской столице. Еще 31 беспилотник сбили над Брянской, 17 — над Орловской областями.

4 беспилотника уничтожили над Крымом. 3 БПЛА ВСУ ликвидировали над Азовским морем.

По 2 беспилотника противника сбили над Смоленской и Нижегородской областями. По 1 БПЛА ВСУ уничтожили над Белгородской, Калужской, Воронежской областями и Черным морем.