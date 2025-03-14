сегодня в 10:04

Беспилотник атаковал Москву недалеко от гостиницы «Украина»

Дрон ВСУ атаковал столичный район у станции метро «Киевская» недалеко от гостиницы «Украина», сообщает радио «Маяк» .

Беспилотник атаковал здание в 2 км от гостиницы.

Недалеко от гостиницы находятся дом правительства РФ, посольство США и высотка МИД России.

ПВО отразила налет 4 беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать Москву в пятницу утром. На местах происшествия сейчас работают экстренные службы.

Один из дронов влетел в ЖК «Авангард» на западе Москвы. Повреждена двухуровневая квартира. Хозяин жилья не пострадал.