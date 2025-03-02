Бастрыкин: с февраля 2022 года ВСУ атаковали 34 региона РФ за пределами СВО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что с февраля 2022 года Вооруженные силы Украины атаковали российских 34 региона, расположенные за пределами зоны СВО, пишет ТАСС .

«Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — отметил он.

По его словам, для этого ВСУ применяют в том числе западное вооружение.

В феврале 2025 года была зафиксирована тенденция, что количество раненых и убитых солдат ВСУ больше, чем число мобилизуемых сотрудниками ТЦК украинцев. Исправить ситуацию на линии фронта с комплектацией подразделений у противника не получается.