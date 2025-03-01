Ежемесячно ВСУ теряют больше солдат, чем успевают восполнять за счет мобилизации

Минобороны РФ: раненых и убитых солдат ВСУ становится больше, чем мобилизованных

В феврале 2025 года была зафиксирована тенденция, что количество раненых и убитых солдат ВСУ больше, чем число мобилизуемых сотрудниками ТЦК украинцев. Исправить ситуацию на линии фронта с комплектацией подразделений у противника не получается, сообщает Минобороны РФ.

В феврале 2025 года сотрудники украинских ТЦК мобилизовали всего 28 тыс. украинцев. За тот же месяц ВСУ потеряли 38,9 тыс. солдат.

В январе 2025 года ТЦК мобилизовали тоже 28 тыс. человек. При этом за тот месяц ВСУ потеряли 51,9 тыс. солдат.

В декабре 2024 года мобилизовать удалось только 33 тыс. украинцев. Потери ВСУ в том месяце составили 48,4 тыс. человек.

В ноябре 2024 года сотрудники ТЦК мобилизовали примерно 34 тыс. человек. При этом ВСУ в том месяце потеряли 60,8 тыс. солдат.

Ранее сообщалось, что за сутки украинские войска потеряли под Курском более 220 солдат.