Балицкий опроверг сообщения об эвакуации Васильевского муниципального округа

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сообщения о якобы эвакуации населения из Васильевского муниципального округа не соответствуют действительности. Это массовый информационный вброс, написал он в своем Telegram-канале .

Он отметил, что ситуация в округе стабильная, все службы работают в штатном режиме.

«Город под защитой, силы ПВО всегда в боевой готовности», — подчеркнул Балицкий.

Также он призвал пользоваться только проверенными официальными источниками информации.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли умышленный удар управляемой ракетой по порту Бердянска в Запорожской области. По словам губернатора Евгения Балицкого, противник планировал спровоцировать экологическую катастрофу в Азовском море.