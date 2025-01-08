ВСУ пытались создать экологическую катастрофу в Азовском море

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли умышленный удар управляемой ракетой по порту Бердянска в Запорожской области. По словам губернатора Евгения Балицкого, противник планировал спровоцировать экологическую катастрофу в Азовском море.

«Удар был прицельный в одну из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью создать экологическую катастрофу в Азовском море», — объяснил произошедшее в своем Telegram-канале глава Запорожья.

Балицкий отметил, что все очаги пожара, которые возникли после удара ВСУ, уже успешно ликвидированы. Никто из сотрудников порта и других людей не пострадал.

Ситуацию взяли под контроль компетентные органы. При этом порт продолжает работать в штатном режиме, атака ВСУ не стала помехой для этого.