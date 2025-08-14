Атаковавший Ростов-на-Дону дрон мог нести до 20 кг взрывчатки
Фото - © скриншот
Для удара по жилому дому в Ростове-на-Дону ВСУ применили беспилотник «Аэропракт» — «Летучая лисица», он мог нести на себе до 20 кг взрывчатки, сообщает SHOT.
Утром в четверг дрон врезался в крышу жилого дома в Ростове-на-Дону. Повреждены минимум 10 квартир. Пострадали пять человек.
Весь удар при атаке БПЛА на себя принял парапет крыши жилого дома.
Один пострадавший доставлен в больницу. Еще четверых осмотрели медики и отпустили.
54 человека эвакуированы из дома, который атаковал дрон. Кроме того, из-за взрыва было повреждено несколько многоквартирных домов.