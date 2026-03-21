сегодня в 09:57

Атаковавшие Башкирию дроны запускали из Черниговской и Харьковской областей

Атаковавшие Башкирию беспилотники типа «Лютый» запускали из Черниговской и Харьковской областей Украины, сообщает SHOT .

При этом большую часть вражеских дронов дежурные средства ПВО сбили на границе с Белгородской и Курской областями.

Ранее ВСУ с помощью беспилотников типа «Лютый» атаковали нежилой многоквартирный дом в Уфе. В результате атаки БПЛА пострадали два человека. Из-за ЧП в здании обгорел фасад новостройки, потрескалась кирпичная кладка, также были выбиты стекла.

В аэропорту Уфы из-за беспилотников ввели ограничения на вылет и прием самолетов.

