Два человека пострадали при атаке беспилотника в Башкирии

Два человека пострадали при ударе беспилотников по многоквартирному жилому дома в столице Башкортостана, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, около 09:20 по московскому времени они услышали громкий хлопок, после чего увидели дым над новостройкой.

Беспилотники влетели в многоэтажку, повредив крышу и несколько квартир. Дом не жилой — его еще не сдали в эксплуатацию. В результате атаки БПЛА пострадали два строителя, находящихся на объекте. От госпитализации пострадавшие отказались.

К настоящему моменту сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.