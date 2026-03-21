Два человека пострадали при атаке беспилотника в Башкирии
Два человека пострадали при ударе беспилотников по многоквартирному жилому дома в столице Башкортостана, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, около 09:20 по московскому времени они услышали громкий хлопок, после чего увидели дым над новостройкой.
Беспилотники влетели в многоэтажку, повредив крышу и несколько квартир. Дом не жилой — его еще не сдали в эксплуатацию. В результате атаки БПЛА пострадали два строителя, находящихся на объекте. От госпитализации пострадавшие отказались.
К настоящему моменту сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
