Атака ВСУ на Москву велась беспилотниками кустарной сборки

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Как рассказал источник, украинская атака на Москву в пятницу утром велась беспилотниками кустарной сборки, сообщает SHOT .

По предварительной информации, при первичном осмотре обломков дронов специалисты отметили, что БПЛА собраны из нескольких частей других аппаратов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что система ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на город. На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Дрон ВСУ повредил ЖК «Авангард» на западе Москвы. Повреждена крыша. Обломки БПЛА находятся на карнизе и козырьке подъезда.