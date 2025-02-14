Артисты из Ленинского округа продолжают выезжать с концертами в зону СВО

Валентина Тарантова и Оксана Биленькая — музыканты из Ленинского округа — уже почти год регулярно выезжают в зону проведения специальной военной операции с концертами, чтобы поддержать боевой дух бойцов. На их счету уже более 10 выездов в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Как только мы узнали, что наши волонтеры, которые с самого начала СВО занимаются доставкой гуманитарного груза, ищут музыкантов в агитбригаду на фронт, сразу же откликнулись. Наш коллектив мы назвали «Крест русского солдата». Для меня это очень личная история: в зоне спецоперации служат мои зять и племянник, и в целом мне небезразлична судьба страны. В первый же визит увидели очень теплую встречу. С тех пор ездим на Луганское направление каждый месяц на 4 дня», — поделилась сотрудник дворца культуры «Видное» Валентина Тарантова.

Валентина Николаевна рассказала, что всегда поют перед солдатами вживую, и не только военные песни, но и композиции о мире и о любви, а Оксана Биленькая еще и аккомпанирует на скрипке. Такое душевное исполнение позволяет защитникам хоть на короткое время отвлечься и вспомнить простые радости мирной жизни.

«Главное — это их улыбки. Однажды мы выступали перед отрядом, который только вернулся с боя, парни устали, потеряли товарищей. С помощью музыки нам удалось эмоционально отогреть их, а потом еще и пообщаться, выговориться. Мы приезжаем в разные войска — к танкистам, артиллеристам, десантникам, также выступаем в госпиталях. Нередко встречаем наших видновских ребят, тогда обязательно передаем от них весточку родным, поддерживая их связь с домом», — сказала Валентина Тарантова.

Отмечается, что они — не единственные работники культуры из Ленинского округа, которые навещают бойцов на фронте. Туда также выезжал клоун Алекс и другие артисты и музыканты из муниципалитета, а на православные праздники к агитбригаде присоединяются священнослужители церквей Видновского округа. Так, в преддверии прошлой Пасхи бойцам Ямпольского полка доставили 300 куличей и открыли мини-часовню.

В начале 2025 года администрация округа помогла артистам обновить музыкальное оборудование для своих выступлений в зоне СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.