Андрей Воробьев: третий сотрудник «Мираторга» умер после атаки дронов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что третьим погибшим в результате атаки вражеских БПЛА на регион оказался также сотрудник компании «Мираторг». Глава Подмосковья отметил, что мужчина умер в Домодедовской больнице.

«Это 43-летний мужчина, который, как и два других погибших, работал в компании „Мираторг“. Он получил ранение живота, перелом плеча и ранение голени осколками. Врачи до последнего боролись за его жизнь», — написал Воробьев в Telegram-канале.

По словам губернатора, у погибшего остались жена и пятилетний сын. Он принес соболезнования родным и близким и пообещал позаботиться от них.

До этого Воробьев сообщал о смерти двух человек, также сотрудников компании «Мираторг». Удар дронов пришелся на автопарковку в 05:14, когда работники только заступили на смену.

Глава региона также рассказал, что массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье началась в 4 утра.

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку», — сказал Воробьев.