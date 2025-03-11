Андрей Воробьев: третий сотрудник «Мираторга» умер после атаки дронов
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что третьим погибшим в результате атаки вражеских БПЛА на регион оказался также сотрудник компании «Мираторг». Глава Подмосковья отметил, что мужчина умер в Домодедовской больнице.
«Это 43-летний мужчина, который, как и два других погибших, работал в компании „Мираторг“. Он получил ранение живота, перелом плеча и ранение голени осколками. Врачи до последнего боролись за его жизнь», — написал Воробьев в Telegram-канале.
По словам губернатора, у погибшего остались жена и пятилетний сын. Он принес соболезнования родным и близким и пообещал позаботиться от них.
До этого Воробьев сообщал о смерти двух человек, также сотрудников компании «Мираторг». Удар дронов пришелся на автопарковку в 05:14, когда работники только заступили на смену.
Глава региона также рассказал, что массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье началась в 4 утра.
«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку», — сказал Воробьев.