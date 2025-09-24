Аналогично Новороссийску: БЭКи украинской армии атаковали Туапсе

Безэкипажные катера (БЭК) атаковали Туапсе в Краснодарском крае. Очевидцы публикуют в Сети видеозаписи с морскими беспилотниками врага, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Аналогичная Новороссийску атака происходит в режиме реального времени в Туапсе. На опубликованных в Сети кадрах видно, как БЭК украинской армии приближается к берегу. Слышны звуки стрельбы.

До этого российские военные ликвидировали безэкипажные катера ВСУ, которые были замечены в акватории Черного моря рядом с берегами Краснодарского края. Фото одного из уничтоженных объектов публикуют в Сети.

24 сентября дроны ВСУ массово ударили по Новороссийску. Погибли два человека. В городе введен режим ЧС.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.