Аналитик рассказал, что ждет Киев, если он продолжит атаки в Черном море

Военный аналитик Виктор Баранец прокомментировал, какие последствия повлечет для Киева заявление президента РФ Владимира Путина, который четко обозначил позицию: продолжение атак Украины на гражданские суда в акватории Черного моря, квалифицированных им как пиратство, может закончиться тем, что Россия закроет для Украины морской путь, сообщает «Царьград» .

В ответ на акты, расцененные как пиратские нападения со стороны Украины, страну могут лишить выхода к морю. Баранец разъяснил смысл этой жесткой формулировки и перечислил возможные действия со стороны России.

По словам эксперта, это не просто громкие слова, а четкий стратегический сигнал. Заявление президента подразумевает установление всеобъемлющей морской блокады и отрезание Украины от черноморского побережья. Это, по мнению эксперта, многоэтапная операция, которая выходит за рамки обычных ответных мер по нанесению ударов по портам.

Наиболее вероятный порядок действий, как полагает Баранец, может включать в себя, во-первых, установление контроля над Одессой и Николаевом. Во-вторых, разминирование прибрежной зоны Черного моря. И, в-третьих, конечно же, активизация действий Черноморского флота с целью окончательного уничтожения остатков Военно-морского флота Украины.

Ранее ВСУ в первый раз ударили по танкеру РФ с помощью летательного БПЛА-камикадзе. Во время удара противника по кораблю Midvolga 2 в Черном море пострадали не менее двух человек. На борту было шесть тонн растительного масла.

Позднее политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров в разговоре с РИАМО объяснил, что серия атак на суда, перевозящие нефть и другие наливные грузы, направлена на подрыв ключевых источников валютной выручки России.

