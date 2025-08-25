Американский БТР М113 решили затрофеить «по приколу», чтобы позлить ВСУ

Российские бойцы решили украсить трофейный БТР М113 американским флагом «по приколу». По словам военнослужащих, эту бронемашину они перегнали с линии фронта. Изначальной целью было просто позлить врага. В тот момент экипаж переполняли эмоции, сообщает RT .

«Изначально все это по приколу было и с мыслями, чтобы хохлов чуть позлить. Соответственно, у нас все получилось», — с гордостью отметил боец с позывным Скутер.

Также он с иронией признался, что после вирусной популярности ролика в международных СМИ он испытал «звездную болезнь».

«Мне тетя позвонила — скидывает видео… Я думаю: „Вот это уровень“» — добавил военнослужащий.

Ранее российские танкисты из 70-го мотострелкового полка поделились с военным корреспондентом RT кадрами затрофеенного американского БТР М113. Этот ролик вызвал общественный резонанс в интернете и СМИ.